3 انفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابول ونجاة وزير الدفاع «فيديو»

هزت 3 انفجارات قوية مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة الأفغانية كابول، حيث وقع الانفجار الأول في كابول مساء الثلاثاء قبيل الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، بينما سُمع إطلاق نار متفرق في العاصمة الأفغانية، وشعر سكان وسط كابول بقوة الانفجار وتصاعد عمود كثيف من الدخان من المكان.

ولم يعرف سبب الانفجار الذي وقع في منطقة محصنة، حيث يوجد العديد من المباني الحكومية ومنها القصر الرئاسي وأيضا عدد من السفارات ومكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ووكالات الإغاثة الدولية، حيث سمع دوي الانفجار في العديد من أحياء العاصمة الأفغانية وأعقبه إطلاق رشقات نارية في شكل متقطع ودوي صفارات الإنذار.

وبدا أن المكان المستهدف هو دار ضيافة وزير الدفاع باسم الله خان محمدي، الذي لم يكن متواجدا بالدار، بينما تم إجلاء عائلته بأمان، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

وبعد الانفجار الأول بأقل من ساعتين، سُمع دوي انفجار ثان تلاه إطلاق نار من أسلحة رشاشة في العاصمة الأفغانية كابول، وأعقب الانفجار الثاني أيضا انفجارات أقل شدة في جزء مركزي من المدينة قريب من المنطقة الخضراء المحصنة، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء الانفجارين اللذين هما الأولين من نوعهما في العاصمة منذ فترة طويلة.

ويشن تنظيم طالبان منذ ثلاثة أشهر، هجوما واسع النطاق على القوات الأفغانية، تزامنا مع استمرار انسحاب القوات الدولية من أفغانستان، وتمكنوا من السيطرة على مناطق ريفية مترامية، ويستهدف تنظيم طالبان راهنا ثلاث عواصم إقليمية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن انفجار اليوم، وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن بعض الهجمات في العاصمة الأفغانية كابول مؤخرا.