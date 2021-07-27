واشنطن: حظر تحليقات على ارتفاع أقل من 26 ألف قدم فوق منطقة كابول

أعلنت إدارة «الطيران الفدرالية» الأمريكية، فرض قيود جديد على تحليقات الطائرات الأمريكية فوق أفغانستان، ردا على تغيرات الوضع في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت «الطيران الفدرالية» إن أي تحليقات على ارتفاع أقل من 26 ألف قدم محظورة فوق منطقة كابول للطيران، والتي تغطي معظم أراضي أفغانستان، ويستثنى من تلك القيود الرحلات من وإلى مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الافغانية «كابول».

القيود لا تشمل العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة

وفرضت القيود بسبب المخاطر الناجمة عن نشاط المتطرفين والمقاتلين، فيما لا تشمل القيود العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وتشن حركة «طالبان» الافغانية، منذ مطلع مايو الماضي هجوما كاسحا على القوات الأفغانية تمكنت خلاله من احتلال مناطق ريفية شاسعة، مغتنمة انسحاب القوات الدولية من أفغانستان الذي يستكمل نهاية أغسطس المقبل.

ولم تتمكن القوات الأفغانية من الصمود في وجه «طالبان» ولم تعد تسيطر سوى على عواصم الولايات والمحاور الرئيسية، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وكانت واشنطن، أكدت امس الاول الأحد، أنها ستواصل غاراتها الجوية دعما للقوات الأفغانية إذا واصلت حركة «طالبان» هجومها الذي تشنه منذ أوائل مايو الماضي، وقال قائد القيادة الأمريكية الوسطى «سنتكوم» الجنرال الأمريكي كينيث ماكينزي: «لقد كثفنا غاراتنا الجوية لدعم القوات الأفغانية في الأيام الأخيرة، ونحن على استعداد لمواصلة هذا المستوى العالي من الدعم في الأيام المقبلة إذا واصلت طالبان هجماتها».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في 8 يوليو الجاري، أن 31 أغسطس المقبل سيكون تاريخ انتهاء انسحاب قوات بلاده من أفغانستان، وقال في كلمة إن واشنطن حققت أهدافها في مكافحة التهديد الإرهابي، ولم تذهب إلى أفغانستان لبناء أمة بل تلك مسؤولية الأفغان.

وأعرب بايدن، عن ثقته في قدرة الجيش الأفغاني للتصدي لحركة «طالبان»، التي تحاول استغلال الانسحاب الأمريكي والتوسع عبر مجموعة من المناطق.