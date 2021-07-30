عاجل.. السفير الأمريكي في كابول: نقل 2500 مترجم أفغاني لواشنطن

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، نقلا عن السفير الأمريكي في أفغانستان قوله: «سننقل 2500 أفغاني إلى أميركا في أول مرحلة»، فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن وصول أول دفعة من أفغان عملوا لحساب الجيش الأمريكي للولايات المتحدة.

وكانت وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون»، أفادت بأن قاعدة «فورت لي» الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب واشنطن، ستستضيف نحو 700 مترجم ومساعدين آخرين للجيش الأمريكي مع أفراد عائلاتهم، أي نحو 2500 شخص، باتت دراسة ملفاتهم في مراحل متقدمة، فيما تتحقق وزارة الأمن الداخلي من ملفاتهم، ما يستغرق أياما قليلة، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وكانت مجموعة ثانية تضم نحو 4 آلاف مساعد وأفراد عائلاتهم «نحو 20 ألف شخص»، حصلوا على الضوء الأخضر من سفارة كابول للحصول على تأشيرة هجرة، وعليهم الآن الخضوع لعمليات تدقيق أمني معمقة في مسار قد يتطلب عدة أشهر.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال في وقت سابق، إن بلاده ستستقبل قريبا جدا دفعة أولى من المترجمين الفوريين الأفغان الذين سيغادرون مع اقتراب استكمال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان لكنها لا تزال تبحث عن بلد مضيف للآخرين.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلنت في أبريل الماضي أن جميع القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل، فيما قال بايدن، إن مهمة بلاده في أفغانستان ستنتهي آخر أغسطس المقبل، مؤكدا أنه لن يضحي بجيل آخر من الأمريكيين في حرب لا يمكن الانتصار فيها.