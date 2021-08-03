فؤاد: الدور التشريعي الأول لـ«النواب» و«الشيوخ» إنجازاته متعددة

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إنه مما لا شك أن خدمة المواطن هي الهدف الأسمى الذي نصبو جميعًا لتحقيقه، ولا شك أيضًا أن التكامل والتعاون بين مجلسي النواب والشيوخ، من جانب، والحكومة من جانب آخر لهو أيسر الطرق لتحقيق ذلك الهدف، وذلك التعاون الذي هو التزام دستوري تصبو الحكومة بشكل دائم لتحقيقه وتعمل على إنفاذه.

وأضاف «فؤاد» خلال كلمته اليوم بندوة حزب مستقبل وطن، لاستعراض إنجازات الدور التشريعي الأول لمجلسي النواب والشيوخ، «انتهاء الدور الأول للمجلسين الموقرين في صورة ورونق يليق بالدولة المصرية وجمهوريتها الجديدة، ويرسخ للصورة الذهنية عن تلك الدولة، وأساسها الديمقراطي، وما تشهده من حكم رشيد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس بغريب أن تأتي تلك الفعالية في رحاب حزب مستقبل وطن ذلك الحزب الذي على الرغم من قرب نشأته إلا أنه تمكن في زمن قياسي من أن يثبت التحامه مع المواطن ووقوفه على كل ما يشغله، ولطالما كانت له أيادٍ بيضاء في شتى المجالات».

وأضاف وزير شئون المجالس النيابية خلال كلمته: « انتهى الدور التشريعي الأول للمجلسين بإنجازات متعددة، شهد لها القاصي والداني جاءت ثمرة للتعاون البرلماني الحكومي صبت جميعًا في صالح المواطن وحققت كثيرًا من تطلعاته».

دور الانعقاد الأول شهد حالة من التناغم بين جميع الأحزاب

من جانبه قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال كلمته، إن مجلس النواب عقد 15 جلسة على مدار الثلاثة الأسابيع الأولى من انعقاد المجلس لمناقشة بيانات وزراء الحكومة، التي كانت واسعة الأفق، كما أتاحت الجلسات فرصة أمام الوزراء لتسويق إنجازتهم، حيث شعر الشعب بإنجازات الوزراء ودور المجلس تحت قيادة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وأضاف ابوالعينين، أن دور الانعقاد الأول شهد أيضًا حالة من التناغم بين جميع الأحزاب داخل المجلس، وهي حالة نادرة في الحياة السياسية والحزبية لكنها تحققت داخل المجلس الحالي تحت خط وهدف واحد وهو تحيا مصر، الذي وضعته القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي، مؤكدًا أن هذا التناغم ظهر في المنظومة التشريعية وحجم القوانين والتشريعات التي أقرها المجلس، ولمست جميع المجالات خاصة المجال الاقتصادي.