تفاصيل العثور على جثة سكرتيرة طبيب داخل عيادة بمول شهير في كفر الدوار

شهد مول شهير بمدينة كفر الدوار بالبحيرة جريمة مروعة داخل عيادة طبيب عيون، حيث أقدم أحد الأشخاص (مجهول حتى الآن)، على قتل سكرتيرة الطبيب بطريقة بشعة، وقال شهود عيان إن المجني عليها تعرضت لحالة خنق وطعنات متفرقة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها، لكشف غموض مقتل «فتاة المول» داخل عيادة طبيب عيون، بالدور السادس بأحد المولات الشهيرة، عقب بلاغ من الأهالي يفيد العثور على سكرتيرة الطبيب المشار إليه، مقتولة وغارقة في بركة دماء داخل العيادة.

بلاغ للجهات الأمنية

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من العميد عادل محبوب، مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها، تعمل سكرتيرة لدى أحد أطباء العيون، بمول شهير بشارع بور سعيد بمدينة كفر الدوار.

تحركات الجهات الأمنية

انتقل ضباط وحدة المباحث بقسم شرطة كفر الدوار، برئاسة المقدم أحمد المسيري لمكان الحادث، وعثروا على جثة فتاة تدعى «نجلاء. ن. ا»، وتعمل سكرتيرة بعيادة طبيب، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

توجيهات قيادات الأمن بالقبض على الجاني

ووجه اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بسرعة تشكيل فريق بحث بالاشتراك وفرع الأمن العام والبحث الجنائي بقسم كفر الدوار، لكشف غموض وملابسات الحادث، وباشر على الفور رجال البحث الجنائي بقسم شرطة كفر الدوار عملهم، لكشف لغز مقتل الفتاة، وضبط الجاني في أسرع وقت.