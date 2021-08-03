تكريم رئيسة اتحاد المستثمرات العرب بمؤتمر دولي ضمن عدد من الرواد

كرم المؤتمر الدولي «مستقبل الاستثمار المستدام بين مصر والعالم» الدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، ضمن عدد من الرواد، تتويجا لدورها في جذب الاستثمارات والتعاون العربي الأفريقي والدولي، وانعكاساته على التنمية المستدامة.

من جانبها، وجهت هدى يسي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ الذي تشهد المرأة المصرية في عهده كل التكريم والتقدير ومكاسب كثيرة ومتعددة، مشيرة إلى أن الرئيس حرص في كل المناسبات على دعم وتشجيع المرأة المستثمرة، وسيدة الأعمال وربة المنزل، وتمكينها في مختلف مجالات المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وصحيا.

وقالت خلال المؤتمر، إن المؤتمر يمثل أهمية كبيرة في ظل التحديات والظروف الراهنة، التي تمر بها دولنا وجميع دول العالم، موضحة أهمية الاستثمار لمحاربة الإرهاب بالتنمية، من خلال توفير فرص عمل من ناحية، ومن ناحية أخرى إقامة المشروعات والصناعات التي تلبي احتياجات المجتمع من السوق المحلية، وتقليل التوجه للاستيراد من الخارج.

وأشارت إلى أهمية الاقتصاد المستدام، وأن إحدى الدراسات العالمية أثبتت أن نسبة 1% من تحول أسواق رأس المال العالمية نحو الاستثمار المستدام، كافية لأن تغطي فجوة التمويل السنوية الحالية المقدرة بمبلغ 2.5 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتابعت بأن مصر حاليا تعيش نهضة اقتصادية وتنموية شاملة، يشهد لها العالم بأكمله في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وتمثل بالفعل جمهورية مصر الجديدة، التي توفر الأمن والاستقرار والبنية التحتية اللازمة؛ مما يشجع على التوسع في الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضافت هدى يسي أن اتحاد المستثمرات العرب، وضع منذ تأسيسه العمل على تحقيق أهداف الاستثمار المستدام، وتركزت أهدافه على إقامة مشروعات استثمارية عربية أفريقية مشتركة، ومع شراكات أجنبية وتشجيع الاستثمار المستدام داخل الوطن العربي والسعي الجاد لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.

وطالبت «يسي»، بضرورة التكاتف لدعم التعاون مع دول القارة السمراء والاستغلال الأمثل للثروات المتاحة، لدعمها بكافة مقومات التنمية الشاملة المستدامة، وبما يحقق المصالح الاقتصادية المتبادلة ودون إلحاق الضرر بأي طرف من الأطراف.