برلماني: المجمعات الغذائية ستزيد من فرص الاستثمار

قال الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس النواب، رئيس الشعبة العامة للمصدرين، إن أزمة كورونا، أظهرت أهمية تحقيق الأمن الغذائي، لذا تعمل مصر على زيادة افتتاح المجمعات الصناعية مواصلا: «عشان لو حصل ظرف طارئ منبقاش تحت رحمة بلاد أخرى خاصة فيما يخص الغذاء».

وأضاف «الجبلي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية « صدى البلد» اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن بعض الدول حدث لديها عجز في الغذاء أو رفع سعره، بسبب وقف نقل الإمداد السلاسل الغذائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وواصل عضو مجلس النواب، رئيس الشعبة العامة للمصدرين، حديثه قائلا: «مصر من الدول القليلة في العالم اللي حققت معدل نمو إيجابي في ظل كورونا، والنمو كان أعلى من 2%، وجود مجمعات تصنيع هتقلل تكلفة الإنتاج وده قرار جاذب ومهم جدا، والترخيص أصبحت تطلع بسرعة وسعر الطاقة لسه عالي شوية، لكن كل ده هيزود فرص الاستثمار لأنها صناعة بتمثل 19% من الناتج المحلي، وصادراتنا منها زادت وواردتها قلت، وإحنا مستهدفين إنها توصل لـ22% وأكتر، ومصر أسست صناعات في دمياط والروبيكي والمنوفية، ومجمع الرخام في الجلالة، في تطور كبير في مصر».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مجمع الصناعات الغذائية في مدينة السادات، في إطار جهود الدولة لزيادة القدرة التصنيعية فيها، خاصة بعد وجود تأثير لأزمة كورونا على سلاسل إمداد الغذاء.