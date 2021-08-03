حيل على خرائط جوجل تحتاجها في سفرك

يستخدم الكثير منا خرائط جوجل Google Maps للعثور على الاتجاهات المتاحة من خلال القيادة أو النقل العام أو المشي أو حتى ركوب الدراجات، دون أن يدركوا أنها تحتوي على بعض الميزات الرائعة التي من الممكن أن تجعل رحلاتهم أسهل وأكثر أمانًا.

ونشر موقع the sun تقريرًا أكد من خلاله وجود عدد من الحيل الجيدة والجديدة لخرائط «جوجل» يمكن استخدامها لزيادة مميزات التطبيق، وأنه إذا أراد الشخص جعل رحلته بالسيارة رخيصة قدر الإمكان، فإن خرائط Google لديها طريقة سهلة لتجنب الرسوم على الطريق، وذلك من خلال كتابة الوجهة في تطبيق خرائط Google والنقر على الاتجاهات، يليه النقر فوق النقاط الرأسية الثلاث بجوار الموقع ثم النقر فوق خيارات المسار.

وأضاف التقرير، أن الشخص بمجرد اتباع الخطوات السابقة سيجد قسمًا يسمى تجنب الرسوم يمكنه التبديل بين تشغيله أو إيقاف تشغيله، وبعد تشغيل خيار تجنب الرسوم عليه النقر فوق «ابدأ»، ثم مشاركة موقع خرائط Google على iPhone و iPad».

وأشار إلى وجود ميزة مشاركة الموقع على خرائط Google، إذا كان الشخص يقابل صديقًا، أو يريد جهة اتصال قريبة، موضحًا أنه إذا كان هناك شخص يرغب في المشاركة مع آخر لديه حساب Google من هاتف أيفون، فعليه إضافة عنوان Gmail الخاص به إلى جهات اتصال Google، يليه فتح خرائط Google على الجهاز، والنقر فوق صورة الملف الشخصي، ثم اختيار مشاركة الموقع، بعد ذلك، اختيار إضافة أشخاص، مع تحديد المدة المراد مشاركة الموقع فيها، ثم النقر فوق جهة اتصال واحدة أو أكثر، منوهاً بأنه في هذه المرحلة يحتاج الشخص إلى منح إذن لمشاركة جهات الاتصال مع خرائط Google، وأخيرًا الضغط على كلمة مشاركة.

ومن جانبه، أوضح «التقرير»، أنه إذا لم يكن لدى الشخص حساب Google، فيمكنه مشاركة رابط الموقع من جزء إضافة أشخاص من العملية المذكورة أعلاه، كما يمكنه إرسال هذا الرابط عبر iMessage أو تطبيق دردشة مختلف، وفي حال مشاركة الموقع مع جهة اتصال Google على هاتف أندرويد، لابد من الانتقال إلى خرائط Google والنقرعلى صورة الملف الشخصي، ثم اختيار مشاركة الموقع وإضافة أشخاص وضبط وقت المشاركة، يليه اختيار جهة اتصال.

أما في حالة إذا لم يكن لدى الشخص الآخر حساب Google، فسيحتاج إلى اختيار رابط مشاركة الموقع من قسم إضافة أشخاص، والنقر فوق نسخ إلى الحافظة، وإرسال هذا الارتباط عبر تطبيق مراسلة أو عبر البريد الإلكتروني، كما يمكن للمستخدمين استخدام الواقع المعزز اتجاهات خرائط جوجل، حيث تدعم خرائط Google اتجاهات الواقع المعزز في مواقع معينة.

ويُنصح بهذه الميزة فقط للمشاة وطبقات الاتجاهات الإضافية على شاشة الهاتف حتى يتمكن الشخص من إلقاء نظرة على كاميرا الهاتف للحصول على بعض النصائح المفيدة.

وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أنه إذا كان موقع الشخص يحتوي على ميزة AR متوفرة، سيظهر خيار «Live View» المنبثق بمجرد البدء في المسار، ومن خلال النقر يعرض الشارع كما لو كان يشاهده من خلال كاميرا الهاتف، وهنا يحتاج الشخص إلى هاتف ذكي جديد نسبيًا لاستخدام هذه الميزة لأنها تحتاج إلى دعم ARCore على Android و ARKit على أجهزة iPhone.