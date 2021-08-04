حالات فصل الموظف من الخدمة.. منها فقدان الجنسية والعمل لدى جهة أجنبية

حسم قانون الخدمة المدنية الحالات التي يحق فيها للمؤسسة فصل العامل، وإنهاء خدمته من العمل بدون أي حصوله على أي مستحقات..

تستعرض «الوطن» الحالات التي حددها قانون الخدمة المدنية بإنهاء خدمة الموظف سواء خلال وفقًا للمادة 69 لسنة 2016، وذلك على النحو التالي..

فصل الموظف يتم وفقا للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية

إنهاء خدمة الموظف الإداري وفقًا للمادة 69 من قانون 81 لسنة 2016 المعروف بقتانون الخدمة المدنية لأسباب هي:

- في حال الحصول على تقرير تقويم أداء متوسط أو ضعيف في نهاية فترة الاختبار التي تسبق تثبيته في الوظيفة.

-يتم إنهاء خدمة الموظف لعدم صلاحيته.

- رسوبه في الاختبارات، خلال اول ستة أشهر من تعيينه بدون عذر تقبله الجهة.

- إنهاء الخدمة إذا تغيب الموظف تحت الاختبار عن العمل دون إذن أو عذر مقبول خمسة أيام متصلة، أو عشرة أيام متقطعة أثناء فترة الاختبار.

- إنهاء خدمة الموظف الإداري خلال العمل.

أما عن الحالات التي حددها القانون لإنهاء خدمة المعينين أو العاملين بالمؤسسة فجاءت كالآتي..

- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

الاستقالة.

-بلوغه سن الإحالة إلى المعاش.

تعاطي المخدرات يؤدي لفصل الموظف من عمله

-تعرضه لعقوبة جنائية أو تأديبية تؤدي إلى فصله من العمل وفقا لأحكام القانون.

- ثبوت الترويج لأي حزب سياسي أثناء فترة وساعات العمل.

-فقدان الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة.

- عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.

- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.