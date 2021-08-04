مايكروسوفت: تحديث برنامج الرسم والصور في ويندوز 11

كشفت شركة مايكروسوفت مؤخرا عن تحديث مرئي لتطبيق ميكروسوفت للرسم والصور MS Paint and Photos، حيث يعرض واجهة حديثة جديدة تتوافق مع لغة تصميم Windows 11.

لقد طال انتظار مظهر جديد لكل من تطبيقات Windows OS وMicrosoft، خاصة وأن واجهة المترو وقائمة الشريط كانت قديمة، ولحسن الحظ، تعمل Microsoft على تصميم جديد لجميع تطبيقات الأوراق المالية تقريبًا في Windows 11، وتتضمن القائمة Clock وVoice Recorder وCalculator وOffice وNotepad وPhotos وحتى تطبيق Microsoft Paint.

ونشرت شركة مايكروسوفت Microsoft المظهر الجديد لأهم اثنين من تطبيقات Windows الخاصة بالطرف الأول - الرسام والصور، ويقوم MS Paint بالتخلي عن قائمة الشريط التقليدية للحصول على رأس Fluent مشابه لمستكشف الملفات الجديد، وهو متوافق مع بقية نظام التشغيل Windows 11.

ويتميز تطبيق الرسام في Windows 11 الآن بشريط أدوات مبسط، حيث تم استبدال واجهة الشريط الحالية برأس Fluent جديد وتأتي مع جميع الخيارات المهمة، مثل «الملف» و«التحرير» والفرش والمزيد.

وتم الكشف عن تحديث مرئي لتطبيق MS Paint and Photos، يعرض واجهة حديثة جديدة تتوافق مع لغة تصميم Windows 11.

لقد طال انتظار مظهر جديد لكل من تطبيقات Windows OS وMicrosoft، خاصة وأن واجهة المترو وقائمة الشريط كانت قديمة.

لحسن الحظ، تعمل Microsoft على تصميم جديد لجميع تطبيقات الأوراق المالية تقريبًا في Windows 11.

تتضمن القائمة Clock وVoice Recorder وCalculator وOffice وNotepad وPhotos وحتى تطبيق Microsoft Paint.

نشرت Microsoft الآن بهدوء المظهر الجديد لأهم اثنين من تطبيقات Windows الخاصة بالطرف الأول - الرسام والصور. يقوم MS Paint بالتخلي عن قائمة الشريط التقليدية للحصول على رأس Fluent مشابه لمستكشف الملفات الجديد ، وهو متوافق مع بقية نظام التشغيل Windows 11.

-برنامج MS Paint لنظام التشغيل Windows 11

يتميز تطبيق الرسام في Windows 11 الآن بشريط أدوات مبسط. تم استبدال واجهة الشريط الحالية برأس Fluent جديد وتأتي مع جميع الخيارات المهمة ، مثل "الملف" و "التحرير" والفرش والمزيد.

ستجد في الرأس أيقونات بسيطة لأداء المهام الأساسية (مثل التبديل بين الفرشاة والقلم الرصاص والنسخ واللصق والمزيد)، ويظهر الآن زر التراجع / الإعادة بجوار خياري "ملف" و "عرض" في الرأس.

ويتميز MS Paint الآن بزوايا مستديرة وعناصر تحكم WinUI كجزء من تجديد Windows 11.

بالنسبة لـ MS Paint ، يبدو أنه لن تكون هناك ميزات أو تحسينات جديدة ، والتحديث كله يتعلق بمظهر جديد. ومع ذلك ، من المحتمل أن نتعرف على المزيد حول التحديث في وقت لاحق من هذا العام.

كما نحصل أيضًا على تطبيق Microsoft Photos جديد بواجهة جديدة وتحسينات وأداء أفضل، حيث سيحصل تطبيق الصور على تجربة تحرير جديدة حيث ستطفو أدوات التحرير فوق الصورة ، على غرار تطبيقات Android أو iOS للجوال.

ستبدأ Microsoft في طرح تطبيقات الأسهم المحدثة لنظام التشغيل Windows 11 في الأسابيع العديدة القادمة للحصول على تعليقات من المستهلكين.

وبصرف النظر عن هذه التطبيقات ، تعمل Microsoft على عميل Outlook و Microsoft Teams جديد لنظام التشغيل Windows 11 ، وستستند هذه التطبيقات إلى Microsoft Edge WebViewer.

تطبيق Teams 2.0 متاح بالفعل لـ Windows Insiders وسيتم إصدار تطبيق Outlook المعاد تصميمه من Microsoft في وقت لاحق من هذا العام.

وتخطط Microsoft أيضًا لنشر Windows 11 22H2 (تحديث ميزات العام المقبل) في قناة Dev لبرنامج Insider ، ولكن قد لا يتم تضمين ميزات جديدة في الإصدار الأولى.