خاصية من «فيسبوك» لمعرفة مَن يسجل دخول لحسابك ومكانه

إذا كنت قلقًا من أن شخصًا آخر لديه حق الوصول إلى حسابك على فيسبوك Facebook، فهناك طريقة سهلة للتحقق من ذلك.

وقال موقع the sun إن تطبيق فيسبوك Facebook يحتوي على تقنية تتعقب مكان تسجيل الدخول إلى حسابك، ويمكن أن تساعدك في تسجيل الخروج أو حماية حسابك من الأشخاص الذين يحاولون اختراقه، ويمكن أن يخبرك Facebook بموقع الأجهزة التي تصل إلى حسابك.

كما يمكن أن يخبرك أيضًا بنوع الجهاز ونوع المتصفح وتاريخ ووقت آخر مرة تم فيها الوصول إلى الحساب.

وإذا كان هناك شيء لا يبدو صحيحًا تمامًا، فيمكنك إنهاء أي من جلسات فيسبوك Facebook النشطة من الجلسة التي سجَّلت الدخول إليها.

-كيف ترى الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها على Facebook عبر سطح المكتب

ستحتاج أولاً إلى فتح متصفح الويب الذي تختاره وتسجيل الدخول إلى Facebook.

بعد ذلك، انقر فوق سهم القائمة المنسدلة أعلى لافتة صفحتك الرئيسية وحدد «الإعدادات».

بمجرد دخولك إلى صفحة الإعدادات، ستحتاج إلى النقر فوق «الأمان وتسجيل الدخول»، والذي يجب أن يظهر كخيار على الجانب الأيسر من الشاشة.

ثم مرر مؤشر الماوس إلى قسم «مكان تسجيل الدخول».

وسيسمح لك هذا القسم بمشاهدة جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها على Facebook ، بما في ذلك الأجهزة النشطة حاليًا.

كما ستتمكن أيضًا من معرفة وقت وتاريخ حدوث تسجيل الدخول، ونوع الجهاز الذي تم استخدامه وموقعه.

وإذا نقرت فوق النقاط الرأسية الثلاث على الجانب الأيمن من كل جلسة مدرجة، فستتمكن من تسجيل الخروج أو الإبلاغ عن ذلك على أنه ليس أنت.

سيكون لديك أيضًا خيار «تسجيل الخروج من جميع الجلسات».

-كيف ترى الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها على Facebook عبر الهاتف الذكي

هذه العملية متشابهة جدًا إذا كنت تريد التحقق من مكان تسجيل الدخول إلى Facebook عبر التطبيق على هاتفك أو جهازك اللوحي.

في التطبيق، ستحتاج إلى النقر فوق الخطوط الأفقية الثلاثة في الزاوية اليمنى السفلية.

ثم قم بالتمرير لأسفل حتى ترى «الإعدادات» وانقر عليها.

بمجرد دخولك إلى «الإعدادات»، انتقل لأسفل إلى «الأمان» وانقر على «الأمان وتسجيل الدخول».

سترى بعد ذلك قسم «مكان تسجيل الدخول» ويمكنك النقر فوق «عرض الكل» لرؤية جميع الأجهزة.

كما هو الحال مع طريقة سطح المكتب، ستتمكن من معرفة وقت وتاريخ حدوث تسجيل الدخول ونوع الجهاز الذي تم استخدامه وموقعه.

إذا نقرت فوق النقاط الرأسية الثلاث على الجانب الأيمن من كل جلسة مدرجة، فستتمكن من تسجيل الخروج أو الإبلاغ عن ذلك على أنه ليس أنت.

سيكون لديك أيضًا خيار «تسجيل الخروج من جميع الجلسات».