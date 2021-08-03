عاجل.. مصادر: تحديد هوية قاتل «نجلاء» داخل عيادة طبيب عيون بالبحيرة

قالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن في البحيرة، تمكنت من تحديد هوية منفذ جريمة مقتل الفتاة «نجلاء نعمة الله»، داخل عيادة طبيب عيون في مول تجاري بكفر الدوار، وأن أجهزة الأمن تفحص أماكن اختباء المتهم، تنفيذًا للقبض عليه، وتقديمه إلى النيابة العامة للتحقيق معه، عما اقترفته يداه من إزهاق روح المجني عليها داخل مكان عملها، وبحسب المصادر، إن فرق البحث الجنائي انتهت من فحص مسرح الجريمة، وتبين من المعاينة أن الضحية تعرضت لعدة طعنات نافذة أودت بحياتها.

مقتل نجلاء

وأضافت المصادر، أن جهات التحقيق بذلت جهودًا كبيرة من أجل تحديد هوية المتهم بقتل «نجلاء» داخل عيادة طبيب عيون في كفر الدوار، من خلال سماع أقوال مجموعة كبيرة من العاملين في المحالات التجارية بالمول، خاصة القريبة من مقر العيادة الخاصة بالطبيب، كما استمعت لأقوال الطبيب وأصحاب المحال التجارية، وتمكنت من تحديد هوية منفذ الجريمة، بعد أن أرشد أحد الأشخاص عن مواصفات شاب كان مرتبكًا، ويحاول الخروج مسرعًا من المول.

حزن على فيس بوك بعد مقتل نجلاء

وبعد الحادث، سادت حالة من الحزن الشديد على منصات التواصل الاجتماعي بسبب وفاة الفتاة نجلاء نعمة الله داخل عيادة طبيب عيون في البحيرة، فهي مؤسسة أشهر جروب نسائي بالمحافظة، والمعروف عنها مساعدة المحتاجين مطالبين بالقصاص للفتاة.

بحسب هيثم عبدالعزيز صديق المجني عليها، القتل حدث في إحدى العيادات الواقعة بمول بمدينة كفر الدوار، ولا يعلم حتى اللحظة ما واجهته نجلاء في مكان عملها، قائلًا: «طعنات بسكين من شخص مجهول أقدم على قتلها، ثم قام بتكسير الكاميرات، وهي لا تتوقف عن أعمال الخير، ولها نشاط خيري منذ صغر سنها، فقبل سنوات، أسست جروب جيرلز كفر الدوار».

وبحسب تصريحات صديقها لـ«الوطن»، فالجروب النسائي الذي أسسته قبل أعوام، يهدف إلى مساعدة الأشخاص المحتاجين، لذا فالمعروف عنها أعمالها المكثفة في الخير ومساعدة الآخرين، والجميع يحبها في كفر الدوار، كما أنها عملت في أكثر من مهنة لتوفر مصاريفها، وتعرضت للقتل من مجهول لا معلومات عنه حتى الآن.