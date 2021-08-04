انهيارات صخرية في السعودية بعد هطول أمطار غزيرة.. «فيديو»

أدت الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة فيفاء بالمملكة العربية السعودية إلى انهيارت صخرية في عدة أماكن، وبحسب قناة الإخبارية السعودية، تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة فيفاء في منطقة جازان بانهيارات صخرية، وأشارت إلى أن هذه الانهيارات حدثت نتيجة أمطار مستمرة، وأدت إلى انقطاع طرق في المحافظة.

فيديو انهيارات صخرية بسبب الأمطار الغزيرة على محافظة فيفاء#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/nve9oyJc8l — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 3, 2021

كما نشرت القناة السعودية مقطعًا مصورًا يوثق الانهيارات الصخرية على بعض الطرق، لافتة إلى أن الجهات المعنية متمثلة في الدفاع المدني، تتعامل مع هذه الانهيارات، وشددت على ضرورة التقيُّد بالتعليمات والابتعاد عن أماكن تجمعات المياه، كما نبّه المركز الوطني للأرصاد في السعودية، بأن تكوُّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

كما شهدت مدينة أبها السعودية، سقوط أمطار غزيرة، على شوارعها، وذلك وسط تحذيرات من الأرصاد السعودية باستمرار التقلبات في الأحوال الجوية، وتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودية خلال تقرير عن حالة الطقس استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد الى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ونوه التقرير بأن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.