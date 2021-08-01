وزير التعليم العالي يكرم الملحق الثقافي بسفارة السعودية بالقاهرة

كرم خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة الدكتور أحمد الفريح، بدرع الوزارة، تقديرا لجهوده المبذولة، لدعم التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التعليمية.

ونوه عبدالغفار، بالعلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم جميع سبل الدعم والتيسير اللازمة للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل كل العقبات التي تواجههم.

وأكد الملحق الثقافي من جانبه، أهمية التعاون الأكاديمي بين البلدين في المجالات العلمية والبحثية في ظل العلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين بما يخدم مسيرة التعليم للوصول إلى مخرجات تعليمية تسهم في خدمة الوطن.