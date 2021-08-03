«الشريف» يهدي قنصل السعودية «مفتاح الإسكندرية» في حفل وداعه

ودع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، السفير يوسف بن صالح القهرة، قنصل عام المملكة العربية السعودية، بمناسبة انتهاء فترة عمله كقنصل للمملكة، خلال الاحتفال الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، واللواء بحري رئيس قطاع النقل البحري، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، ولفيف من القيادات والسلك الدبلوماسي بالإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يشيد بدور قنصل السعودية

وأهدي المحافظ سفير السعودية «مفتاح الإسكندرية»، تكريماً لدوره الفعال في النهوض بالعلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، وأشاد بإدارته الناجحة خلال فترة تواجده في الإسكندرية والاهتمام الكبير الذي أبداه بالاستثمارات السعودية بالمحافظة، مقدماً جزيل الشكر والتقدير إلي السفير علي ذلك الدور المتميز، وأكد الشريف أن العلاقة بين دولتي مصر والسعودية تشهد تطورًا ملحوظا لم يحدث من قبل، متوقعا استمرار التعاون المثمر على كافة الأصعدة.

قنصل السعودية: «ممتن بجزيل الشكر إلي كرم أهل وشعب الإسكندرية»

ومن جانبه، أعرب قنصل السعودية عن سعادته بالفترة التي تواجد فيها بالإسكندرية، وتقدم بالشكر إلي كرم أهل وشعب الإسكندرية، مؤكدا أنه بدأ عمله وكان هدفه تقديم صورة مشرفة لبلاده، مشيرا إلى أنه وجد كل تعاون ودعم من جميع المسؤولين بالمحافظة، وقدم الشكر للمحافظ على دعمه وتعاونه الدائم في أداء وتسهيل مهام وظيفته طوال فترة إقامته بالإسكندرية.