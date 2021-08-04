خروج عربة قطار عن القضبان بسوهاج.. والتحفظ على السائق ومساعده (صور)

قررت النيابة العامة، اليوم، التحفظ على سائق قطار رقم 188 الروسي ومساعده، في واقعة خروج عربة من القطار عن قضبان السكة الحديد قبل دخول القطار محطة طما شمال سوهاج، تمهيدا للتحقيق معهما، كما تم التحفظ على العربة وفصل باقي عربات القطار عن القطار، واستأنف القطار رحلته بعد توقف لمدة 3 ساعات.

وشهدت مدينة طما، صباح اليوم، خروج العربة رقم 7 من قطار رقم 188 الروسي «القاهرة – أسوان» عن القضبان قبل دخول القطار محطة سكك حديد طما، ما تسبب في حالة من الهلع لدى ركاب القطار، وأدى خروج العربية إلى انفصال عربتين عن القطار.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بونش تابع للسكة الحديد، وتم رفع العربة ونقلها إلى خط التخزين والتحفظ عليها بمكان الواقعة، كما تم ضم العربتين إلى القطار واستأنف القطار رحلته.

وأكد مصدر بهيئة السكة الحديد بسوهاج، أنه تم التحفظ على سائق القطار ومساعدة للتحقيق معهما بمعرفة النيابة العامة، كما تم التحفظ على العربة بمكان الواقعة لفحصها ومعرفة للأسباب التي أدت إلى خروجها عن القضبان، مرجحا أن يكون هناك خلل فني في العربة أو سرعة زائدة للقطار.

ودفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات، تحسبا لوجود مصابين، ولم ينتج عن الواقعة أي إصابات، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة.