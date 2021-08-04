استمرار مشروعات تطوير شبكة الكهرباء في الشيخ زويد

انتهت شركة الكهرباء بمدينة الشيخ زويد من تركيب خطوط الإنارة الخاصة بألاعمدة الكهربائية بوسط المدينة، وقال المهندس خليل حماد رئيس شركة الكهرباء بالمدينة، إن الفرق الفنية انتهت من تركيب «علب كهربائية»، أرضية لتجنب أضرار الأمطار والرياح في موسم الشتاء.

تحويل الخطوط من هوائية الى أرضية بوسط الشيخ زويد

وأكدت المهندسة رتيبة عواد رئيسة الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الشيخ زويد، الانتهاء من تركيب أعمدة الكهرباء بشارع سوق الثلاثاء الرئيسى و«طريق الحمايدة وحى الكوثر والقواسمة والسكة الحديد الرابط وسط المدينة»، بطريق المستشفى.

وأضافت أن الفرق الفنية انتهت من تحويل أسلاك الكهرباء من هوائية إلى أرضية، وتعتبر مدينة الشيخ زويد هي المدينة الوحيدة بشمال سيناء التى تشهد هذا التطوير غير المسبوق فى مجال الكهرباء، بعد أيام قليلة من الانتهاء من رصف 6 كم بوسط المدينة والشوارع الرئيسية.

من جهة أخرى، أعلن المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس جهاز تعمير شمال سيناء، عن تخصيص مبلغ 49.7 مليون جنيه من الخطة الجديدة لاستكمال مشروعات الإنارة في قطاع الكهرباء بالمحافظة، وسيتم استكمال وإنشاء مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء منها إنارة الطريق الدولي الساحلي من الميدان حتى «الروضة»، في الاتجاهين، بالإضافة إلى إنشاء ومد خط كهرباء جهد متوسط بوسط سيناء وتوصيل التيار الكهربائي لتجمع «أم غريفد» بنخل، لحل مشكلة انقطاع التيار المتكرر.

أهالى العريش يطالبون بإنارة طريق أسيوط الجديد

وفى السياق ذاته طالب سكان «الزهور وابنى بيتك» بالعريش، شركة الكهرباء، بإنارة الطريق الموصل للمنطقتين تفاديا للحوادث المتكررة بعد تحويل طريق البحر إلى طريق «أسيوط - الخزان»، بسبب العمل فى المرحلة الثانية من تطوير محاور العريش.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أكد فى لقاء سابق أنه تم تحويل خط السير من شارع البحر الى طريق المساعيد أسيوط لحين الانتهاء من المرحلة الثانية من إنشاء محاور العريش الجديدة.