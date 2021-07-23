بعد عودة الخدمات.. أطفال قرى الشيخ زويد يتابعون أولمبياد طوكيو

حرص عدد كبير من الأطفال في قرى جنوب الشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء، على متابعة أولمبياد طوكيو، بعد عودة الخدمات والحياة تدريجياً إلى تلك القرى، حيث تجمع عشرات الأطفال داخل أحد المجالس في قرية «الظهير»، صباح اليوم الخميس، لمتابعة مباراة كرة القدم بين المنتخب المصري ونظيره الإسباني، والتي انتهت بحصول المنتخب على نقطة ثمينة.

كما أكد «كريم زايد»، أحد سكان قرية «الجورة»، جنوب الشيخ زويد، أنه تم أيضاً وضع شاشة عرض عملاقة في أحد المجالس الخاصة بإحدى القبائل في القرية، لكي يتمكن الأطفال من متابعة فعاليات أولمبياد طوكيو، ومؤازرة الفرق واللاعبين المصريين المشاركين في منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

أطفال الشيخ زويد يمتلكون مهارات عالية في كرة القدم

وأكد «أبو زايد» أن العديد من الأطفال في قرى جنوب الشيخ زويد يمتلكون مواهب ومهارات كروية عالية المستوى، مشيراً إلى أنهم يحرصون على متابعة الدوري المصري والبطولات الأفريقية، لافتاً إلى عدداً كبيراً من أبناء تلك القرى حرصوا على تشجيع النادي الأهلي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقاموا بتنظيم مسيرة احتفالية، حملوا خلالها العلم المصري، وطافوا بين قرى المنطقة، بعد تتويج النادي الأهلي باللقب الأفريقي للمرة العاشرة، بعد الفوز على فريق «كايزر تشيفز» الجنوب أفريقي، بثلاثية نظيفة، قبل عدة أيام.

سكان قرى الشيخ زويد ينعمون بالأمان بعد عودة الخدمات

كما أشار العديد من سكان قرى جنوب الشيخ زويد، خاصةً قرية «الظهير»، أو قرية «الجورة»، إلى أنهم ينعمون بأمان كامل، بعد عودة الخدمات، مثل الكهرباء والمياه، والعمل على إعادة الهواتف الأرضية، وفتح وحدة «الظهير» الصحية، لخدمة أبناء المنطقة.

فتح جميع الطرق المؤدية لمناطق جنوب الشيخ زويد

وشهدت مناطق جنوب الشيخ زويد فتح كامل لجميع الطرق المؤدية إليها، بعد قيام مجلس مدينة الشيخ زويد بإزالة الحواجز الترابية، والعمل على إصلاح أعمدة الكهرباء، وتوصيل الكهرباء للأبار الرئيسية الموجودة في قرى المنطقة.

وأدى سكان تلك المناطق صلاة العيد في مسجد «زاوية الظهير»، بشكل طبيعي، كما شهدت المنطقة عدة معايدات وزيارات متبادلة بين الأهالي، بعد توقفها لعدة سنوات، بسبب الحرب على الإرهاب في شمال سيناء.