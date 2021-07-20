رفع الحظر وفتح الطرق «عيدية» المحافظة لأهالي الشيخ زويد والعريش

أدت التيسيرات التى قام بها اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بشأن رفع الحظر عن المواطنين أوقات الفجر، إلى حدوث فرحة عارمة لدى المواطنين، حيث قام أهالى العريش والشيخ زويد، بالتحرك بكل حرية في الساعات الأولى من فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك، سواء فى الذهاب إلى المساجد لأداء صلاة العيد أو التحرك إلى القرى للتزاور وذبح الأضاحى وتوزيعها على الأقارب والمستحقين من صلة الأرحام.

قال إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، إن جميع المناطق هادئة، بفضل تضحيات الجيش والشرطة والمواطنين الشرفاء فى دحر الإرهاب، موضحا أن سيناء تعود الى سابق عهدها وهدوء شوارعها عاما بعد عام.

بدوره أكد فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، أن فتح الطريق الذى قام به مجلس مدينة الشيخ زويد مؤخرا، بالتنسيق مع القوات الآمنية، أدى إلى رفع معاناة الأهالى خاصة من سكان قرى «العكور وأبوزرعى والجورة والظهير وأبو طويلة» جنوب المدينة.

وكان محافظ شمال سيناء قد أعلن تخفيف الحظر عن المواطنين فى بيان له جاء فيه أنه «نظرا لتوقيت صلاة العيد فى الساعة الخامسة و19 دقيقة، فقد تم التنسيق على بدء تحركات المواطنين والسيارات على الطرق المختلفة، اعتبارا من الساعة الرابعة صباجا .. على أن يتم الالتزام بتوقيتات فتح وغلق المساجد طبقا للتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف».

وأكد المحافظ على التنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة على بدء تحركات المواطنين والسيارات على مستوى المحافظة، اعتبارا من الساعة الرابعة صباحا، وذلك حتى يتمكن المواطنون من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.