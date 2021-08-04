عاصفة ترابية تضرب أسوان و«الحرارة» تسجل 44 درجة

ضربت محافظة أسوان عاصفة ترابية، صباح اليوم، غطت سماء المحافظة وأثرت على الرؤية، ما دعا الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان إلى رفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، كما جرى إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة تحسباً لوقوع أي حوادث جراء العاصفة.

وحذرت محافظة أسوان، المواطنين أثناء السفر والتنقل عبر الطرق خاصة الصحراوية الغربية والجنوبية وأثناء الحركة على الطرق السريعة والصحراوية، وكذلك الملاحة النهرية بنهر النيل.

يذكر أن خبراء الأرصاد الجوية، ناشدوا قائدي السيارات على الطرق الصحراوية والطرق العامة والفرعية، بتوخي الحذر بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتشهد محافظة أسوان ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021، صاحبها ارتفاع في نسبة الرطوبة التي وصلت إلى 18%، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في أسوان تدريجيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويبحث الكثيرون من قاطني وزائري المحافظة الجنوبية أسوان، خلال هذه الساعات عن درجات الحرارة اليوم في أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، بعدما وصلت درجة الحرارة اليوم العظمى لـ44 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم في أسوان العظمى والصغرى

وتستعرض « الوطن»، درجات الحرارة في محافظة أسوان اليوم، سواء الكبرى أو الصغرى ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، اليوم الأربعاء ، بلغت 44 للعظمى و31 للصغرى، وتوقعت هيئة الأرصاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وتنشر «الوطن» درجات الحرارة المتوقعة بداية من اليوم كالآتي:

الأربعاء: العظمى 44 والصغرى 31

الخميس: العظمى 44 والصغرى 31

الجمعة: العظمى 43 و الصغرى 30

السبت: العظمى 43 والصغرى 28

الأحد: العظمى 43 والصغرى 29

الاثنين: العظمى 44 والصغرى 30

الثلاثاء: العظمى 44 والصغرى 30

درجات الحرارة اليوم في أسوان طقس حار

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم بأسوان، والطقس الحار خاصة في محافظات الصعيد كأسوان، حيث بلغت درجات الحرارة في أسوان 44 درجة بمراكزها الـ5 «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، وإدفو، ما أدى لعزوف المواطنين عن الخروج للشوارع إلا للضرورة، بينما توقعت أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 43 درجة.