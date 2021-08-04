عاجل.. إعادة فتح طريق العلمين الصحراوي بعد انقشاع الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق العلمين الصحرواي مرة أخرى، بعد غلقه في الساعات الأولى صباح اليوم أمام حركة السيارات، تفاديا لأي حوادث مرورية قد تقع بعد انتشار الشبورة المائية على الطريق.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، كما تواصل الإدارة جهودها المكثفة في الميادين والشوارع للتعامل مع أزمة الطقس، خاصة الشبورة التي تكثر في الساعات الأولى من الصباح، بهدف إزالة العوائق المرورية التي من شأنها إعاقة حركة المرور أمام المواطنين لضمان سلامتهم.