عاجل.. «المرور» يغلق طريق العلمين الصحراوي بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأربعاء، غلق طريق العلمين الصحراوي لوجود شبورة كثيفة.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأربعاء، غلق طريق الإسكندرية الصحراوي لوجود شبورة كثيفة.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.