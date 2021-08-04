استقرار أسعار حديد التسليح.. وارتفاع الأسمنت اليوم الأربعاء 4 أغسطس

استقر سعر حديد التسليح للشهر الثالث على التوالي، مدعومًا بتراجع الخامات العالمية، فيما ارتفع سعر طن الأسمنت من 50 لـ 200 جنيه خلال أقل من 4 أيام.

وترصد «الوطن» سعر حديد التسليح للطن، اليوم الأربعاء 4 أغسطس، على النحو التالي:

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه، ويعد الأعلى سعرًا بالمقارنة بباقي الشركات.

- شركة بشاي بـ14500 جنيه.

- شركة العتال بـ14450 جنيهًا.

- شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة المصريين بسعر 14500 جنيه.

- شركة العشري بسعر 14300 جنيه.

- شركة المراكبي بـ14300 جنيه.

- شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.

أسعار الخامات عالميا

سجلت أسعار الخامات عالميا، اليوم الاربعاء 4 أغسطس 2021 استقرارا سعريا ليباع خام الحديد بـ182 دولارًا، وفحم الكوك يباع بـ215.5 دولار، وخردة الصاج بسعر 469 دولارا، والبليت بـ660 دولارًا، وحديد التسليح بسعر 730 دولارًا، ولفائف أسلاك تباع بـ825 دولارًا، والمسطحات بـ945 دولارًا.

من ناحية أخرى، واصل سعر الأسمنت، ارتفاعه في الأسواق بقيم تتراوح ما بين 50 و200 جنيه للطن.

وقالت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن الزيادات المتتالية في طن الأسمنت قلل من حجم المبيعات.

وترصد «الوطن»، أسعار الأسمنت، اليوم الأربعاء 4 أغسطس، على النحو التالي:

أسعار الأسمنت المسلح

- يباع الطن بـ910 جنيهات بالشركة القومية للأسمنت.

ـ أسمنت سيناء يباع بسعر 910 جنيهات.

أسمنت سيناء 425 يباع بسعر 890 جنيهًا للطن.

- المعلم يباع الطن بسعر 900 جنيه.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر900 جنيه.

- أسمنت المصري يباع الطن بسعر 900 جنيه.

- أسمنت السويس يباع الطن بسعر 950 جنيهًا.

- أسمنت حلوان يباع الطن بسعر 980 جنيهًا.

- أسمنت السويدي يباع الطن بسعر 910 جنيهات.