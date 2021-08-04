مقتل وإصابة شخصين في مشاجرة بين أبناء عمومة بأسيوط

لقي شخص مصرعه بينما أصيب آخر فى مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية «بني فيز» التابعة لمركز صدفا فى محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى صدفا المركزي تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا، بورود بلاغًا لغرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أولاد عمومة من عائلة «العقايله»، بقرية بني فيز دائرة المركز، ووقوع متوفي ومصاب.

انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار، وبالمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة من عائلة «العقايله»، بقرية بنى فيز، دائرة المركز، وأن سبب المشاجرة خلافات عائلية.

وأسفرت المشاجرة عن وفاة «سالم غندور نفادي»، 55 عامًا، وإصابة «مصطفى عبد الرحمن»، 25 عامًا، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى صدفا المركزي تحت تصرف النيابة، والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.