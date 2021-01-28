إصابة 4 في مشاجرة بالأعيرة النارية في أسيوط

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين أصحاب ورشة ومخبز، بسبب خلافات بينهم، في شارع «أسيوط - سوهاج» بحري، في منطقة المساكن البحرية.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبوتيج، بوصول بلاغ من أهالي مدينة أبوتيج بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بشارع «أسيوط - سوهاج» بحري بالبندر بدائرة القسم، ووقوع إصابات.

وانتقل فريق من مباحث القسم برئاسة الرائد أحمد عاصم، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أبوتيج، وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة، وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث القسم أن المشاجرة نشبت بين أولاد وصاحب ورشة ميكانيكا من أولاد كمال عبد العال من قرية دويتو بدائرة مركز أبوتيج، وأصحاب مخبز إفرنجي مواجه للورشة من بيت خليل سليم، بقرية النخيلة بالمركز.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 4 أشخاص، ثلاثة منهم بجروح وكدمات، وأجريت لهم الإسعافات اللازمة بالمستشفى، بينما أصيب الرابع بطلق ناري، وجرى تحويله إلى المستشفى المركزي.

وألقي القبض على طرفي المشاجرة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، وستكمال الإجراءات القانونية.