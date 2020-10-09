ضبط 6 متهمين في مشاجرة عائلية بحوزتهم 6 أسلحة نارية في أسيوط

شن قطاع مصلحة الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عدة حملات أمنية مكبّرة بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن أسيوط وأسوان لضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط أفراد طرفى مشاجرة بين عائلتين مُقيمين بدائرة مركز أبنوب لخلافات الجيرة، وضبط 6 قطع سلاح نارى عبارة عن 4 بنادق آلية و2 بندقية خرطوش بحوزة 6 متهمين من أفراد العائلتين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بدون ترخيص واستخدامها فى المشاجرة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

وألقت القوات القبض على 5 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من البانجو تزن 3 كيلوجرامات، و20 جراماً من مخدر الحشيش، و115 قرص مخدر، و20 جراماً من الهيروين فى حملة أمنية بمحافظة أسوان. كما تم خلال الـ24 ساعة الماضية تنفيذ 708 أحكام قضائية بواقع ضبط قضيتى جنايات و141 حكم حبس جزئى و29 حكم حبس مستأنف و388 حكم غرامات و148 حكم مخالفات.

وفى مجال القضايا التموينية، تم ضبط 31 قضية تموينية بواقع قضية سلع مجهولة المصدر، و4 قضايا مخالفات للمخابز البلدية، و7 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و15 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية، فيما يواصل قطاع الأمن العام حملاته بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة لضبط الخارجين على القانون.