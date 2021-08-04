سقوط «قتلى وجرحى» إثر انفجار حافلة عسكرية بدمشق «صور»

شهد مدخل مساكن الحرس فى العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الأربعاء، وقوع ماس كهربائي أدى إلى انفجار حافلة عسكرية، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وفقا لوكالة الأنباء السورية «سانا».

وقال مصدر من موقع الانفجار: «إن المعطيات تؤكد أن الانفجار ناجم عن ماس كهربائي أدى إلى انفجار خزان الوقود في الباص واشتعاله ما أسفر عن مقتل سائق الباص وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى المشفى»، بحسب قناة «روسيا اليوم» الإخبارية.

إلى ذلك قال نشطاء إن سبب الحادث هو عطل فني وقع داخل المبيت تسبب بالانفجار، في حين قال آخرون إن الحادث ناجم عن انفجار عبوة ناسفة.

وفى سياق متصل، أعلن فرع درعا لـ«حزب البعث العربي الاشتراكي» الحاكم في سوريا، أن مجهولين فجروا مقر الحزب في مدينة داعل في المحافظة التي تعيش حالة من الترقب الحذر، مضيفا: «أن المقر يقع وسط مدينة داعل في الريف الأوسط للمحافظة، وأن مجهولين فخخوا المقر وفجروه ليلا، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات».

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، دعا كافة الأطراف في سوريا إلى «التمسك بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي»، وحث الجميع على «التهدئة».

وتلقت الأمم المتحدة تقارير تفيد بسقوط ضحايا مدنيين وحالات نزوح بسبب الأعمال العدائية التي ينفذها عناصر التنظيمات الإرهابية في درعا البلد، مشيرة إلى «خطر التصعيد المتزايد».

من جهتها، قالت إيري كانيكو، من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة: «وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل 8 مدنيين بينهم سيدة و4 أطفال، وإصابة 6 مدنيين آخرين، بينهم طفلان، بجراح خلال الفترة من 27 - 29 يوليو الجاري»، بينما أعلنت الأمم المتحدة أمس، نزوح 2500 شخص بسبب العنف وانعدام الأمن على مدار الساعات الـ72 الماضية.

وتعمل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني على توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية للأشخاص المحتاجين في درعا البلد، وفي مناطق النزوح المؤقت.