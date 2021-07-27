إسرائيل تقصف «السيدة زينب» في سوريا

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي السورية تصدت فجر الأحد لضربة نفذتها مقاتلتان إسرائيليتان ضد منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، المعروفة بأنها «معقل إيران» وميليشياتها في سوريا.

وأوضح نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا، والتابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء فاديم كوليت، في بيان، «من الساعة 05:40 حتى 05:54 من يوم 25 يوليو شنت مقاتلتان من طراز (إف - 16) تابعتان للقوات الجوية الإسرائيلية من الاتجاه الجنوبي الغربي من دون الدخول إلى المجال الجوي للجمهورية العربية السورية ضربة بواسطة صاروخين موجهين إلى منشآت في أراضي بلدة السيدة زينب بمحافظة دمشق.

وأضاف: «تم تدمير كلا الصاروخين»، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد، من جهته، بسماع دوي انفجار عنيف ضرب مناطق متفرقة من العاصمة السورية، حيث استفاق الأهالي على صوت انفجار قوي وسط سحابة دخانية شُوهدت في الأجواء.

وهذه هي المحاولة الثالثة من قبل القوات الإسرائيلية لشن ضربة جوية على أراض سورية خلال هذا الأسبوع، حيث سبق أن أطلقت مقاتلات تابعة لإسرائيل في 19 من هذا الشهر 8 صواريخ على مواقع في محافظة حلب وفي 22 يوليو 4 صواريخ على منشآت في حمص.

على صعيد آخر، ساد قلق في السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوب سوريا جراء تسريب وثيقة حكومية تتوقع هجومًا لداعش، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية سورية إلى درعا المجاورة.

وسرب ناشطون في السويداء وثيقة صادرة من قائد شرطة دمشق موجهة إلى وزير الداخلية في الحكومة السورية، نصت على نية تنظيم داعش الدخول إلى قلب محافظة السويداء وتنفيذ عمليات إرهابية.