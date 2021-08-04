جلسة اليوم في البورصة.. توقعات بارتفاع مؤشر «إيجي إكس 70»

بعد التراجعات التي أنهت عليها مؤشرات البورصة جلسة أمس، بسبب عمليات جني الأرباح، يتوقع المحللون عودة الارتفاعات مرة أخرى، مع وجود بعض عمليات جني الأرباح وخروج متعاملين ودخول متعاملين آخرين.

وتوقعت حنان رمسيس محلل مالي بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، عودة المؤشر «إيجي إكس 70»، إلى الارتفاع والأداء الإيجابي مدعم بشهية الأفراد نحو تحقيق مكاسب رأسمالية، وتركيز المتعاملين العرب في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بسب نتائج الأعمال الجيدة للشركات المتواجدة في القطاع.

وفيما يخص مؤشر «إيجي إكس 30» فسيكون أداؤه مرهونًا بتسوية مراكز المؤسسات وتبديل الأفضل بعد المراجعة الدورية للشركات المقيدة في المؤشرات وتعديل أوزانها النسبية، فيتم خفض المراكز حسب الوزن النسبي للأسهم صاحبة انخفاض الوزن النسبي وزيادة استثمار في الأسهم التي ارتفع وزنها النسبي.

ومن جانبه، قال حسين عيد، يعمل بإحدى الشركات لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع اتجاه المؤشر الرئيسي إلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10600 نقطة وفي حالة انتهاء عمليات جني الأرباح ومعاودة اتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو الشراء يؤهل المؤشر الرئيسي اختراق مستوى المقاومة 10850 نقطة متجهًا إلى مستوى 11000 نقطة.

ويتوقع اتجاه المؤشر «إيجي إكس 70» إلى مستوى الدعم الأول 2700 ثم 2660 وفي حالة انتهاء عمليات التصحيح لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، يستهدف المؤشر السبعيني مستوى المقاومة 2760 ثم 2800 نقطة.

واختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، على تراجعات جماعية، حيث هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 10726.33 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 2.97%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2730.29 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» 2.45%، لينهي التعاملات عند مستوى 3710.11 نقطة.