ارتفاع سعر جرام الذهب جنيه فى تعاملات اليوم الأربعاء 4-8-2021

ارتفع سعر الذهب فى السوق المحلى، اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2021، بشكل طفيف «بقيمة جنيه واحد»، حيث بلغت أسعار الذهب محليًّا اليوم 906 جنيها لعيار 24، وسجّل عيار 21 نحو 793 جنيهًا، ووصل سعر عيار 18 إلى 680 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و344 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم:

سعر الأوقية وصل حاليا لنحو 1.814.72دولار

أسعار الذهب عالميا:

سجل سعر الذهب عالميا ارتفاعا فى سعر الأوقية لتباع بسعر 1.814.72 دولار، فيما بلغ سعر عيار 24 سعر 58.34 دولار وبيع عيار 22 بسعر 53.48 دولار وسجل عيار 21 سعر 51.05 دولار وبيع عيار 18 سعر 43.75 دولار، وصعد الذهب فى المعاملات الفورية 0.2% مدعوما بضعف الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4 % إلى 25.64 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين والبلاديوم 0.2 % إلى 1051.17 و2652.99 دولار على الترتيب.

تحركات الذهب أمس:

واختتمت تعاملات، أمس، بانخفاض أسعار الذهب ولكن بشكل طفيف لستقر الأوقية عند مستوى 1810 دولار، تزامنا مع صعود الدولار الأمريكي ومحاولة تعافيه من تداعيات البيانات الاقتصادية الضعيفة داخل الولايات المتحدة الأمريكية والتي عززت المخاوف حيال التعافي الاقتصادي الأمريكي بالفترة المقبلة، كما انخفضت أسعار الذهب في ظل التفاؤل حيال إقرار خطة البنية التحتية الأمريكية سريعا والتي من شأنها أن تدعم التعافي الاقتصادي الأمريكي خلال السنوات المقبلة.

وقال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنه على الرغم من التذبذب الواضح فى تحركات الذهب عالميا، لايزال الذهب هو وسيلة التحوط الآمنة فى ظل الاضطرابات العالمية، حيث يعد الاستثمار فى الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والأقل خطورة من الأسهم والعقارات.

وتوقع نجيب ارتفاع سعر الذهب والعودة إلى المعدلات الطبيعية للمعدن النفيس، مبديا تفاؤله بالربع الأخيرمن العام الجارى، قائلا: «سيشهد طفرة في مبيعات الذهب ورواجه محليا وعالميا نتيجة للاقبال عليه كوعاء آمن للادخار في ظل جائحة كورونا وعدم استقرار الاقتصاد العالمى».