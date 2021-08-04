سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021

استقرت أسعار الذهب في بداية معاملات اليوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس، في البورصات العالمية والأسواق المحلية ومحلات الصاغة، حيث حافظ الذهب على نفس قيمته السعرية منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع، التي استهلها يوم الإثنين الماضي.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، بين 904 إلى 906 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 793 إلى 795 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 680 إلى 681 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، اليوم، بين 6344 إلى 6360 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وانخفضت قيمة الذهب بشكل طفيف يكاد لا يذكر في معاملات أسواق المال، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس، نحو 914.80 جنيه بانخفاض نحو 20 قرشا فقط في الجرام، و58.27 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 800.47 جنيه، و50.98 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال، 686.11 جنيه، و43.70 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أرجع أسباب ارتفاع سعر الذهب من آن لآخر أو انخفاضه إلى سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.