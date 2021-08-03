سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 3-8-2021

تواصل أسعار الذهب استقرارها اليوم، الثلاثاء 3 أغسطس، وهو الأمر الذي انعكس على السوق المحلي ومحلات الصاغة، وذلك بعد أن شهدت الأسعار حالة من التذبذب خلال الأسابيع القليلة الماضية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 793 إلى 795 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، بين 906 إلى 906 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 793 إلى 795 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 680 إلى 681 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، اليوم، بين 6344 إلى 6360 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس، نحو 915 جنيها، و58.27 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 800.64 جنيه جنيه، و50.99 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال، 686.26 جنيه، و43.70 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أرجع أسباب ارتفاع سعر الذهب من آن لآخر أو انخفاضه إلى سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.