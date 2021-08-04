تدريب شباب المنيا والفيوم على إقامة مشروعات صغيرة ضمن «حياة كريمة»

ينظم فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، دورة تدريبية جديدة لتنمية مهارات ريادة الأعمال بعنوان «ابدأ مشروعك»، تبدأ يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021 وتستمر لمدة 5 أيام، تعقد الدورة التدريبية بالتنسيق مع الجمعية المصرية للتنمية الشاملة وحزب مستقبل وطن وتقام بمقر الحزب بمركز يوسف الصديق.

في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير الريف المصري تطويرا شاملا يتضمن تحسين البنية الأساسية والخدمات المجتمعية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية لأبناء مصر، فضلا عن تطوير وتنمية الموارد البشرية بالمحافظات الأكثر احتياجًا.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات مسئولية اللجنة الاقتصادية المعنية بإتاحة فرص عمل لأبناء القرى المستهدفة من خلال إتاحة سلسلة من الدورات التدريبية المختلفة التي تمكّن أبناء الريف من إقامة المشروعات وإدارتها بكفاءة واحترافية.

وتتيح هذه الدورات للمتدربين أيضًا فرصة التعرف على آليات الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 لمساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

وصرح أشرف درويش مدير فرع الجهاز بالفيوم بأنَّ مبادرة «حياة كريمة»، تستهدف مركزي إطسا ويوسف الصديق، مبينًا أنَّ الجهاز منذ بدء المبادرة وحتى الآن قام بعقد 7 دورات تدريبية بالمركزين المستهدفين ، استهدفت تلك الدورات ما يقرب من 150 متدربًا.

وأقام الفرع ما يزيد على 20 ندوة للتروّيج للخدمات التي يقدمها الجهاز وتعريف المواطنين بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد، وفي مجال خدمات المعلومات ودراسات الجدوى واستصدار التراخيص، أصدر الفرع 29 رخصة نهائية و31 شهادة تصنيف للمشروعات وأيضًا تقديم خدمة المعلومات ودراسات الجدوى لأكثر من 100 عميل.

ودعا مدير فرع الفيوم الشباب إلى التوجه لفرع الجهاز وعنوانه: 36 أ شارع جمال عبد الناصر – برج العدالة – «طريق القاهرة - الفيوم»، للاستفادة من كل الخدمات التي يقدمها الجهاز سواء المالية أو خدمات التسويق والدعم الفني.

ومن جهة أخرى، انطلقت بمحافظة المنيا، الأحد الماضي، فعاليات دورة تدريبية مجانية لتنمية مهارات ريادة الأعمال، نظمها فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنيا بالتنسيق مع جمعية تنمية الأسرة الريفية بالعدوة، تعقد الدورة بمقر الجمعية ويشارك بها عشرات من الشباب والفتيات من أبناء مركز العدوة، حيث يتعرف المشاركون بالدورة على طريقة إعداد دراسات الجدوى للمشروعات ووضع خطة المشروع وكذلك مبادئ المحاسبة المالية وحساب التكاليف والأرباح وتقدير حجم المبيعات وأيضا إعداد دراسات السوق.

وأوضح مروان محمد مروان مدير فرع المنيا، أنَّ مبادرة «حياة كريمة» تستهدف 5 مراكز، هي: «العدوة، مغاغة، ديرمواس، ملوي، أبو قرقاص»، وأنَّه من المقرر إقامة سلسلة من الدورات التدريبية لتنمية مهارات ريادة الأعمال وتأهيل الشباب على إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بمراكز ملوي ومغاغة وأبو قرقاص خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية، مثل «جمعية النور الساطع، وجمعية ترابط».

ودعا مدير فرع الجهاز بالمنيا الشباب للتقدم لفرع الجهاز في 191 برج لؤلؤة النيل – كورنيش النيل – أمام نادي الشرطة للالتحاق بمثل هذه الدورات التي ينظمها الجهاز.

بدوره، قال محمد سلطان مدير المنطقة الخامسة وتضم فروع «الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد»، إنَّ جهاز تنمية المشروعات، في إطار مبادرة «حياة كريمة» ضخ إجمالي تمويلات خلال الفترة من 1/7/2020 وحتى 30 يونيو 2021 بلغت 263 مليون جنيه في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أتاحت بدورها 14 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظات الخمسة.