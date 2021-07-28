جهاز تنمية المشروعات: ضخ نحو 1.1 مليار جنيه لتمويل «متناهية الصغر»

قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يسعى إلى إنجاح مبادرة «حياة كريمة» عبر ضخ نحو الـ1.1 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر، «المبادرة هي الأضخم في التاريخ المصري الحديث وعلى مستوى العالم، والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير حياة كريمة للمواطنين مع توفير فرص عمل لهم».

وأضاف «شاش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الجهاز يرأس محور التنمية الاقتصادية والذي يهدف إلى توفير فرص عمل وتحسين مستوى الدخل، لافتا إلى أن المبادرة الجديدة التي أطلقها الجهاز تسعي إلى استهداف المشروعات متناهية الصغر في القرى لتحسين دخول المواطنين وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأوضح أن القرض المخصص للمشروعات متناهية الصغر كان يصل حتى 25 ألف جنيه وحاليا يصل لـ500 ألف جنيه كحد أقصي من التمويل عبر البنوك، وتسعى تلك المبادرة إلى تخصيص موارد بعد إبرام عدد من العقود التعاونية بين الجهاز وبنوك «مصر، القاهرة، والبنك الزراعي»، لتحقيق المستهدفات وخدمة أهالي القرى بالتزامن مع باقي تدخلات الدولة وحتى يشعر المواطن بالتغيير الحقيقي في حياته.

وأكد أن المشروعات متاحة لكل المواطنين، وأهم الإجراءات التي يطلبها الصندوق من الشخص المتقدم أن لا يقل عمره عن 21 عاما، وأن لا يكون المتقدم موظفا في أيٍ من الشركات أو الأعمال، «لو هيسيب الوظيفة ممكن نساعده، وباقي الشروط ترتبط بالجدية، وإحنا بنقبل أي حد في مشروع تجاري أو خدمي أو إنتاجي».

وأشار إلى أن التقديم للحصول على المبادرة بدأ اليوم، ووصل أعضاء الجهاز إلى عدد من القرى وعقدوا ندوات تعريفية لشرح الشروط، مع دعوة المواطنين للتقدم والاشتراك في المبادرة، «من بداية يناير وحتى النهاردة وصلنا لـ400 مليون جنيه تمويل بس في قرى حياة كريمة فقط، وخطتنا على مستوى الجمهورية أكبر، وحطينا مستهدف 1.4 مليار جنيه لقرى حياة كريمة».