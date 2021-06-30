جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية: نقدم دعم مالي وفني للحرف اليدوية

قال محمد صلاح الدين رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالإسكندرية، إن الجهاز يقوم بتقديم الدعم المالي والفني والتسويقي للحرف اليدوية والتراثية.

جهاز تنمية المشروعات يقدم دورات ريادة الأعمال والتدريب الفني

وأضاف خلال استضافته من قبل شعبة البصريات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمقر الغرفة، أن الجهاز يقدم عدد من الخدمات المالية وغير المالية، وأبرز تلك الخدمات، تقديم دورات ريادة الأعمال والتدريب الفني، وأفكار مشروعات ودراسات جدوى.

جهاز تنمية المشروعات يشبك المشروعات بالسلاسل التجارية

واستكمل أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالإسكندرية، يقدم خدمة إدخال نظام التكويد الرقمي لمنتجات المشروعات الصغيرة، وعقد ورش عمل وندوات متخصصة لرفع مستوى الوعي الفني، كما يقدم خدمة معلومات الأعمال إضافة إلى الخدمات التسويقية المختلفة مثل المعارض الداخلية والخارجية، والتعاقدات الحكومية، والتكامل بين المشروعات والتشبيك بالسلاسل التجارية.

جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع عدد من البنوك لتمويل المشروعات بفائدة مناسبة

كما أشار إلى أن الجهاز يتعاون مع عدد من البنوك لتمويل المشروعات بفائدة مناسبة، كبنك مصر، والبنك الزراعي المصري، والبنك الأهلي، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الاتحاد الوطني، والمصرف المتحد، والتجاري وفا.

وخلال اللقاء تم شرح ملامح اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسماع لآاراء ومقترحات أعضاء الشعبة.

جاء ذلك بحضور خميس بسيوني رئيس شعبة البصريات، وعدد من أعضاء الشعبة، و أحمد سلامة مدير خدمة العملاء بالجهاز بالإسكندرية.