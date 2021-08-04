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محمود مسلم

الاحتلال الإسرائيلى ينفذ عمليات هدم واسعة بالأغوار والقدس

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أ ش أ
10:41 ص | الأربعاء 04 أغسطس 2021
قوات الاحتلال

قوات الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خربة ابزيق بالأغوار الشمالية، وشرعت فى عمليات هدم واسعة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات، قوله: إن عمليات الهدم مستمرة منذ صباح اليوم وتنفذ قوات الاحتلال عمليات هدم كبيرة طالت مساكن العائلات وخزانات المياه والخلايا الشمسية، بالإضافة للاستيلاء على بعض الممتلكات الخاصة».

فيما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 8 منشآت تجارية، في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، حيث حاصرت قوات الاحتلال المنطقة القريبة من حاجز حزما العسكري، وهدمت منشآت تجارية.

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