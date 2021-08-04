معيط: تسريع وتيرة العمل بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ماضون فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمواصلة العمل على تيسير إجراءات الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، على ضوء ما يتكشف خلال التطبيق العملى فى ظل ما تشهده من إقبال متزايد، بما يُسهم فى التذليل الفورى لأى عقبات، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وحصل 3 آلاف مواطن على سياراتهم الجديدة منذ بدء التسليم فى أبريل إلى نهاية يوليو 2021، وتحملت الخزانة العامة للدولة خلال هذه الفترة نحو73.3 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر.

ولفت معيط، إلى السعى، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، إلى تسريع وتيرة العمل بهذه المبادرة الرئاسية خلال المرحلة المقبلة، ومن المقرر تسليم 1700 سيارة جديدة للمستفيدين خلال شهر أغسطس 2021 على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر، ورفع الأعباء عن المواطنين بمساعدتهم على اقتناء سيارات متطورة وموفرة اقتصاديًا بحوافز وتسهيلات ائتمانية.

ومن جهته، أكد أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، أنه تم حتى الآن تخريد 3472 سيارة قديمة، وقد تلقت المبادرة 217 طلبًا لإحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، بمحافظات المرحلة الأولى: «القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر» عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة الرئاسية: www.gogreenmasr.com، و301 طلب لسيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، وذلك منذ فتح باب التسجيل لسيارات المنطقة الحرة ببورسعيد فى إطار المبادرة في4 يوليو 2021.

وأشار إلى أن الجهات المشاركة فى المبادرة من الحكومة والقطاع المصرفى وشركات إنتاج السيارات، وشركات التأمين، حريصة على تذليل كل العقبات أمام المواطنين الراغبين في الانضمام للمبادرة، وتقديم التيسيرات لهم من أهمها: تسهيل إجراءات الاستعلام الائتمانى بالبنوك؛ بما يُساعد فى تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكترونى للمبادرة لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالى، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضى.

وقال أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إنه تم إرسال رسائل نصية لأصحاب الطلبات غير المكتملة الراغبين فى الانضمام لمبادرة «إحلال المركبات المتقادمة»؛ حتى يتسنى لهم استيفاء بياناتهم، وإخطارهم بأنه فى حالة عدم استكمال الإجراءات المقررة قبل نهاية أغسطس 2021، سيتم إلغاء طلباتهم، مؤكدًا أن فريق الدعم الفنى يواصل عمله بكل جدية فى الرد على أى استفسارات يتم تلقيها من المواطنين سواءً عبر صفحة المبادرة الرئاسية بالفيسبوك، أو الخط الساخن: «15707»، على مدار 14 ساعة يوميًا.