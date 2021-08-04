تويوتا تطلق الجيل الجديد من «لاند كروزر» بتحسينات قوية

أعلنت شركة تويوتا موتورز عن إطلاق سيارتها الجديدة «لاند كروزر»، التي منذ ظهورها في عام 1951، دعمت سلامة وأمن مالكيها وركابها، وسمحت للناس بالذهاب إلى أي مكان والعودة وآمنين.

ومن أجل الاستمرار في الارتقاء إلى المستوى، والحفاظ على سمعتها، تطورت لاند كروزر الجديدة، وتتميز الآن بالموثوقية والمتانة والأداء المحسّن على الطرق الوعرة.

وأعيد تشكيل هوية لاندكروزر الجديدة من خلال دمج التقنيات المتطورة مع الأخرى المتراكمة على مدار سنوات عديدة، ما يتيح للسائق القيادة على أي نوع من الطرق في العالم دون تعب.

وجرى تحسين الأداء البيئي للهيكل والإطار، ودعمه بصلابة عالية، مع انخفاض كبير في الوزن بمقدار 200 كيلو جرام.

ويجمع الهيكل عددًا متزايدًا من الألواح الفولاذية عالية المقاومة، مع غطاء محرك وسقف وأبواب من الألومنيوم.

أدت هذه التحسينات إلى انخفاض كبير في وزن الجسم، بحوالي 200 كجم، ومركز ثقل أقل، وتوزيع وزن أمامي وخلفي متفوق.

وجهزت لاند كروزر الجديدة بنظام فرامل تحكم إلكتروني يكتشف مدخلات دواسة الفرامل لتوليد قوة فرملة مثالية، عبر مكابحها الهيدروليكية، ومُجهزة بشكل قياسي في فئات ZX وGR Sport وVX.

وتأتي لاند كروزر الجديدة مع شاشة عرض معلومات مخصصة للطرق الوعرة، من خلال عرض بيانات مقياس الميل، وعمل دواسة الوقود والمكابح، وغيرها من المعلومات.

وتأتي السيارة بمحرك طاقة جديد يوفر القوة والأداء البيئي المناسب لسيارة لاند كروزر الجديدة، من نوع بنزين V6 مزدوج التوربو سعة 3.5 لترات، وطور حديثا، بقوة قصوى تبلغ 415 حصانا، وعزم دوران أقصى يبلغ 650 نيوتن متر.