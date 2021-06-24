تعرف على أسعار تويوتا كورولا 2021

بدأ العديد من وكلاء العلامات التجارية للسيارات الملاكي، منذ مطلع العام الجارى، في طرح عدد من الطرز موديل 2021 ما بين فئات «السيدان والـSUV والعائلية MPV»، وكان آخر تلك القائمة «تويوتا كورولا» التي طًُرح منها الموديل الجديد في بداية الربع الثاني للعام الجاري.

وتم الإعلان عن ارتفاع بقيمة 5 ألاف جنيه في كل الفئات إلا فئة واحدة انخفضت بقمة 10 آلاف جنيه، لذا ترصد «الوطن» خلال السطور التالية القائمة السعرية للسيارة خلال شهر يونيو الجاري، والمواصفات والتجهيزات الخاصة بالموديل الجديد 2021 من تويوتا كورولا، والتى جاءت بنحو:

مواصفات «تويوتا كورولا».

- تضم السيارة محركًا بسعة 1600 سى سى ، ويولد قوة 120 حصان ميكانيكي، وأقصى عزم لدوران 189 نيوتن متر، وعدد السلندارت 4.

أما عن أبعاد السيارة، فتأتي بطول كلي 4630 مليمتر، والعرض الكلي 1780 مليمتر، والارتفاع الكلي 1435 مليمتر، وقاعدة العجلات 2700 مليمتر.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومتر/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 12 ثوان، وبها ناقل سرعة أوتوماتيك من نوع CVT، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 عدد 6.8 لترات من الوقود.

- حجم الشنطة 470 لترًا، كما أن السيارة بضمان 150 ألف كيلومتر أو 5 سنوات، أيهما أقرب.

مواصفات الأمان والسلامة في «تويوتا كورولا».

- تتوافر السيارة بعدة مواصفات للأمان منها وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم في الجر، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

أما عن أنظمة الصوت فالسيارة مزودة بنظام تحكم في التارة، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث.

فئات «تويوتا كورولا».

- يجرى تصنيع السيارة في اليابان وتجميعها في تركيا، وخلال السطور التالية نعرض الفئات التي ارتفعت بقية 5 ألاف جنيه.

فئة: اتوماتيك / Comfort + 2021: بسعر 363.600 جنيه.

فئة: اتوماتيك / Comfort 2021 بسعر 360.000 جنيه.

فئة: اتوماتيك / Active+ 2021 بسعر 328.500 جنيه.

فئة: اتوماتيك / Active 2021 بسعر 325.000 جنيه.

بينما انخض سعر الفئة تويوتا كورولا اتوماتيك/ GR 2021 بنحو 10 ألاف جنيه وسعرها في السوق 445.000 جنيه.