«القابضة للمياه»: حصول 3 محطات صرف صحي بمطروح على شهادة «TSM» الدولية

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، حصول 3 محطات معالجة الصرف الصحي على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة TSM، إحدى الشهادات الدولية التي تضمن جودة أداء الخدمة واستدامتها.

وأوضح أن المحطات الحاصلة على الشهادة هي: البوسيت 1 «المشير أحمد بدوي» ومحطة البوسيت 2 ، ومحطة السلام والشبكات الخاصة بهم.

إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات

وأكد أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، باعتبارها إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

حرص الشركة علي تطوير محطاتها باستمرار وتقديم خدماتها بأفضل جوده ممكنة

وأشار إلى أن هذا الإنجاز تنفيذا لخطة عمل الشركة للعام المالي 2021-2022 بقطاع الصرف الصحي مما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار وتقديم خدماتها بأفضل جوده ممكنة.

تقديم خدمة أفضل مطابقة لمواصفات وزارة الصحة

وأضاف أن الشهادة تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم خدمة أفضل مطابقة لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.

ومن جانبه، أشاد المهندس عمرو عادل مدير عام إدارة التفتيش بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وأعضاء لجنة التفتيش بمجهودات الشركة في تطوير المحطات لتقديم أفضل خدمة للمواطنين ومدى كفاءة العاملين بالشركة.