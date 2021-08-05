سعر اليورو اليوم الخميس 5-8-2021 في البنوك المصرية

يهتم المواطنون بمتابعة سعر اليورو في البنوك المصرية بشكل يومي، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر اليورو في بنك مصر، في بنك قناة السويس والمصرف المتحد والبنك المركزي، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.51 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وجاء سعر اليورو في بنك cibبنحو 18.53 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، 18.49 جنيه للشراء، و18.62 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر، نحو 18.49للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.53 للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي 18.57 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وبلغ في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.