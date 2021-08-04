مصرع شخصين وإصابة عشرات الركاب إثر تصادم قطارين فى التشيك

قتل شخصان وأصيب عشرات الركاب، إثر اصطدم قطارى ركاب جنوب غربى التشيك اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس»، فيما أوضحت الشرطة، أن الحادث وقع بعد الثامنة صباحا بوقت قليل «6 صباحا بتوقيت جرينتش» في بلدة ميلافس.

وأوضحت سكك حديد التشيك، أن القطارين هما قطار دولي فائق السرعة يربط مدينة بيلزن التشيكية الغربية بمدينة ميونيخ الألمانية، وقطار ركاب آخر محلي.

وقالت وكالة أنباء محلية: إن نحو 50 راكبا ربما يكونوا قد أصيبوا، وفق ما ذكره رجال الإطفاء، بينما أفاد رئيس وزارة الصناعة والتجارة والنقل، كاريل هافليتشيك، فى التشيك للصحفيين بأن قطاري ركاب اصطدما بالقرب من بلدة دومازيتش في جنوب غرب جمهورية التشيك، وأصيب نحو 50 شخصا.

وأوضح الوزير: «انطلاقا من المعلومات الأولية، قام سائق أحد القطارات باجتياز الإشارة الحمراء «السيمافو»، وبعد ذلك حدث تصادم مع قطار آخر، وأصيب حوالي 50 شخصا، ويعمل المسعفون ورجال الإطفاء في مكان الحادث، وأنا ذاهب إلى مكان الحادث» وفقا لوكالة أنباء «سبوتنيك».

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء للصحفيين، بيتر بونتار، إنه نتيجة الاصطدام، قتل شخصان، وسبعة في حالة حرجة، وأصيب 31 شخصا بجروح.

يشار إلى أنه يعمل في الموقع رجال إطفاء ومسعفون ورجال شرطة وهناك ثلاث مروحيات طبية، كما تعمل مروحية تابعة للشرطة في موقع التحطم.