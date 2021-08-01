وزير خارجية التشيك: لا توجد أسباب لفرض مزيد من القيود على السياحة لمصر

قال وزير الخارجية التشيكي، إنه لا شك خلال العامين الماضيين، تأثرت السياحة بسبب جائحة كورونا، والأمر كان صعبا، لكن الآن، لا يوجد سببا لفرض المزيد من القيود على السائحين، وعلى العكس، علينا البدء في التفكير في كيفية تيسير الأمور على السائحين من جمهورية التشيك.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المصري، إلى أن الحكومة المصرية، بذلت الجهود من أجل فرض الإجراءات الصارمة والحاسمة، لتفعيل إجراءات حماية الصحة العامة، والنتيجة التي وصلت لها مصر هي بداية تدفق السائحين من التشيك لمصر، وحصول السائحين على اللقاحات سيسهل ذلك، وطالما هناك رغبة سيكون هناك سبيل.

فيما قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه يوجد العديد من الاعتبارات التي يجب أن نعطيها لهذا الأمر، فالقطاع السياحي قطاعا مهما لمصر، ويوفر عمالة وفرص عمل، وله أثر على 20 مليون بمصر، وبالوقت ذاته، تحرص مصر على توفير أقصى درجات الأمن الفردي والصحي، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وهناك رغبة لطمأنة السائحين، فالدولة تتخذ الاجراءات لتحصين السائحين، بالإضافة لوجود إجراءات لفحص السائحين القادمين، ومراعات إجراءات التباعد والتعقيم بالمنشآت السياحية، ومصر مستعدة لتقييم الاجراءات من الجانب التشيكي للاستفادة منها.

وأشار شكري، إلى عودة السياحة بالبحر الأحمر، ولم تتأذى الأفواج التي زارتها، مؤكدا أن هناك تطوير دائم ومستمر للإجراءات، بالإضافة لقرب إنتاج اللقاحات بمصر.