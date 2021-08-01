السيسي يستقبل وزير خارجية التشيك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جاكوب كولهانيك، وزير خارجية جمهورية التشيك، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير جان فوليك، السفير التشيكي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوزير التشيكي في القاهرة، مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين، عبر نحو قرن من الزمان، مؤكدا ما توليه مصر من اهتمام كبير لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر والتشيك في مختلف المجالات، والحرص على تنسيق المواقف إزاء موضوعات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما أعرب الرئيس، عن اهتمام مصر البالغ بتطوير التعاون مع التشيك في إطار تجمع دول فيشجراد، الذي يضم إلى جانب التشيك، كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا، وذلك لتعزيز أطر التعاون بين مصر وذلك التجمع الإقليمي الهام، نظرا لأنه يتضمن دولا صديقة، ومتشابهة الفكر والأولويات مع مصر، لا سيما في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية وبناء القدرات.

بدوره أكد وزير الخارجية التشيكي، حرص بلاده على دفع علاقاتها الثنائية مع مصر، في ظل ما تمثله من ركيزة هامة وأساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، خاصةً ما يتعلق بتعظيم العلاقات الاستثمارية بين البلدين، في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري مؤخرا بقيادة الرئيس، وما تتيحه المشروعات القومية الكبرى الحالية في مصر، من فرص استثمارية ضخمة، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الرئيس يستعرض مع السفير التشيكي جهود مصر في مواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد استعراضا لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها جهود مصر في مواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب، التي تعد محل إشادة وتقدير من كل الأطراف الدولية، ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي.

كما جرى التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وكذلك على المستوى الأمني والعسكري والسياحي، وأيضا في مجال مكافحة جائحة كورونا، حيث أشاد الوزير التشيكي في هذا الإطار، بالمسار المتزن الذي طبقته الحكومة المصرية، في التعامل مع تداعيات الجائحة منذ اندلاعها وحتى الآن.