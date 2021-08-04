«مدبولي» خلال تفقده مجمع الورش بالإسماعيلية: وفروا مواصلات للعمال

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع مجمع الورش الحرفية جنوب مدينة المستقبل، خلال جولته في محافظة الإسماعيلية اليوم، وتجول رئيس الوزراء بعدد من الورش التي تمّ تنفيذها ضمن إطار هذا المشروع، مؤكّداً الاهتمام الذي توليه الدولة بدعم الصناعات الحرفية، والحرص على دمجها في الاقتصاد الرسمي، حيث تسهم في توفير فرص العمل وتزويد الصناعات بالأيدي العاملة المدربة، ودعم الاقتصاد، موجهًا بتوفير وسائل انتقال للعمال في المدينة تيسيرًا عليهم.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح حول هذا المشروع، حيث أشار اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إلى أنَّ مشروع المجمع الحرفي قارب على الإنتهاء حيث يبلغ معدل تنفيذه نحو 95%، وتمّ تأكّيد أنَّ المجمع يتكون من 58 عنبراً، يضم 463 ورشة، تتراوح مساحة الورشة ما بين 36 م2 و 191 م2، ويصل إجمالي مساحات الورش مجمعة لنحو 32 ألف م2، ويضم ورش رخام وبلاط، وسمكرة ودوكو، ونجارة، وورش معادن، كما يضم مشروع المجمع الحرفي إلى جانب الورش 55 محلا تجارياً و6 كافتيريات، وعددًا من المباني الإدارية والخدمية من بينها وحدة مطافي ونقطة شرطة.