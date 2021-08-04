«الداودي» و«الهلباوي» يتفقدان معرضا لتصميمات تطوير كورنيش قنا

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، و وفد وزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، معرضاً للتصميمات الهندسية المقترحة والمخطط العام لتطوير كورنيش مدينة قنا كنموذج للتنمية الحضرية علي مستوى الصعيد، اليوم، وبرفقته عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر يعمل على تطوير النماذج التنموية الحضرية والريفية التي يمكن تطبيقها في قري ومدن أخري بكافة أنحاء الجمهورية، كما يعمل البرنامج على تعظيم الإستفادة من الاستثمارات وتحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي بالقرى والمدن المصرية، لذلك رصد أعضاء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر العديد من المناطق المقترح إقامة نموذج للتنمية الحضرية بها داخل محافظة قنا، ووقع الاختيار على منطقة كورنيش مدينة قنا كنموذج تنمية حضرية يمكن تعميمه على مستوى محافظات الصعيد .

وأضاف «الداودي»، أن المحافظة تهدف إلى تطوير كورنيش مدينة قنا كواجهة ترفيهية وسياحية للمدينة ونقطة تماس مع حركة السياحة النيلية العابرة.

ولفت غلى أن المسابقة تضمنت طرح فكرة تصميمية متكاملة لكورنيش النيل الشرقى بطول ١.١٢كم تقريبا فى الجهة الملاصقة لمدينة قنا، بداية من حدود نادي قنا الرياضى إلى حدود فندق القوات المسلحة المزمع إقامته على كورنيش قنا، بالإضافة إلي إنشاء مرسى للبواخر السياحية، والمقترح أن يكون نقطة الإرساء الخاصة بالمراكب القادمة من الأقصر، و رصيف للمراكب الصغيرة للإنتقال إلى الكورنيش الغربي، ثم إلى معبد دندرة، وكذلك إنشاء كافة الوحدات لتقديم مختلف الخدمات للمترددين على كورنيش النيل بقنا، مثل الكافتريات ومنافذ البيع المختلفة والمطاعم وأسواق للحرف اليدوية التراثية.

وتابع محافظ قنا: «يتضمن التصميم عدد من أبراج الأمان و المراقبة و منطقة للألعاب الترفيهية و ممشى و مسار للدراجات و حديقة متحفية و عيادة للإسعافات الأولية ، وكذلك إنشاء تصميم كامل للمسطحات الخضراء وفرش الفراغات المفتوحة والمقاعد المظلله وأعمال الإنارة و وحدات الإضاءة الديكورية والعلامات الإرشادية و منطقة مواقف للسيارات والدراجات» .