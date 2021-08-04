محافظ قنا يعلن الفائزين في مسابقة تصميم مشروع تطوير كورنيش النيل

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا عن فوز ثلاث متسابقين في مسابقة اختيار أفضل تصميم مقترح لمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا من إجمالي 15 متسابقا، بعد تقييم اعضاء لجنة التحكيم للأعمال المقدمة من المتسابقين والمكاتب الهندسية المختلفة.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ووفد وزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، معرضاً للتصميمات الهندسية المقترحة والمخطط العام لتطوير كورنيش مدينة قنا كنموذج للتنمية الحضرية .

و أوضح محافظ قنا، في تصريح صحفي، اليوم، أن المحافظة نظمت مسابقة بهدف الحصول على تصور وتصميم معمارى كامل لمشروع كورنيش النيل الشرقي الجديد، لتنشيط الدور السياحى والترفيهي بقنا.

وأضاف «الداودي»، أنه تم منح الفائز بالمركز الأول 60 ألف جنيه والفائز بالمركز الثاني 30 ألف جنيه والفائز بالمركز الثالث 20 ألف جنيها، بينما تم تقديم ثلاثة جوائز تشجيعية قيمة كل منها 5 آلالف جنيه للحاصلين علي المراكز الرابع والخامس والسادس.

كما تم منح المشروعات الجادة المتميزة شهادات تقدير بناءاً على توصية لجنة التحكيم على أن يتم الاستعانه بها فى مراحل تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على تطوير كافة الحدائق والمتنزهات حتى تظهر بالشكل الذى يليق بالمواطن القنائي والزائرين للمحافظة، بما يساهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية وتوفير فرص عمل لأبناء قنا و تحسين المظهر الجمالي و الحضارى لمعالم المحافظة.