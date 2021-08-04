الصحة: بدء الحقن الثانى لمرضى ضمور العضلات بمعهد ناصر

كشفت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن بدء الحقن الثانى لمرضى ضمور العضلات بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر، وذلك مع استمرار الاطمئنان علي الحالات التى تم حقنها، أمس.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت، أمس، بدء حقن إحدى مصابات مرضى الضمور العضلي الشوكي من الأطفال بالعلاج الچيني بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر، لافتة إلى تشخيص إصابة الطفلة بالضمور العضلي الشوكي بعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والفحوصات الچينية والبيولوچيا الجزئية، مضيفة أنه تم عرضها على اللجنة العليا، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والتى تضم أساتذة من «وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة»، حيث تم مناظرة الحالة بعد اكتمال الملف الطبي الخاص بها وإقرار جاهزيتها لتلقي العلاج الجيني.

وقالت الوزارة: إنه تم استقبال الطفلة بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر قبل 48 ساعة من عملية الحقن، حيث تم إجراء فحوصات معملية لها شملت «صورة دم، وظائف كلى، وظائف كبد، ووظائف قلب»، لبدء تلقي الطفلة العلاج.

وتابعت: أن مركز علاج الضمور العضلي الشوكي يعد بمثابة وحدة مستقلة كاملة داخل مستشفى معهد ناصر، حيث تم تجهيزها على أعلى مستوى وفقًا للمعايير العالمية في مكافحة العدوى ومعايير الجودة، مضيفة أن الوحدة تضم غرفة عناية مركزة، غرفة لتحضير وتجهيز العلاج الچيني، وغرف للمتابعة.