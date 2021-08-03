«الصحة»: الوجبات المدرسية تختلف من محافظة إلى أخرى

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مكونات الوجبة المدرسية، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها إن الوجبات المدرسية تختلف من محافظة إلى محافظة ثانية على حسب حالة الطلاب، وأوضحت الوزارة هناك محافظات بها نسبة الأنيميا عالية، على سبيل المثال هناك محافظات نسبة الأنيميا أكثر من 50 %، ومحافظات أخرى تكون نسبة الانيميا أقل وبالتالي تكون الوجبات مختلفة، لافتة إلى التنسيق مع الجهات المعنية فينا يخص الوجبات المدرسية وكذلك التنسيق فيما يخص السمنة والتقزم.

المحافظات الاعلي إصابة بالأنيميا

وحصلت «الوطن» على تقرير رسمي لنتائج مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس، وقالت التقارير تمركزت ارتفاع نسب الإصابة بالأنيميا في محافظات الوجه القبلي، وسجلت محافظات (أسيوط- سوهاج- قنا- الفيوم- الأقصر- أسوان) والجيزة أعلى نسب إصابات، وفيما يتعلق بنسب ارتفاع السمنة جاءت محافظات الوجه البحري في الصدارة، وسجلت محافظات «الإسكندرية- دمياط- القاهرة- الغربية- الجيزة» أعلى نسب إصابات السمنة على مدار الثلاث الأعوام الماضية.

وعن «التقزم» أشارت وزارة الصحة والسكان إلى تمركز ارتفاع نسب الإصابة في محافظات الوجة القبلي والمحافظات الحدودية، و سجلت محافظات «مرسي مطروح- أسوان- المنيا- الإسماعلية- شمال سيناء- أسيوط- الفيوم- قنا- بني سويف» أعلى نسب إصابات تقزم.

و أعلنت الوزارة عن مجموعة من الأمراض التي تصيب الأطفال بسبب سوء التغذية، وقالت «تتضمن هذه الأمراض فقر الدم والسكر والضغط وأمراض الدورة الدموية وهشاشة العظام وكذلك باقي مسمياتها، والإصابة أيضًا بالسمنة وقصر القامة»، ناصحة أولياء الأمور تفادي هذه الأمراض من خلال الاهتمام بالوجبات الصحية، والتي تحتوي على الفواكه والخضروات وغيرها من العناصر الغذائية التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم.