ممرضة لبنانية بعد عام من إنقاذها 3 رضع بانفجار بيروت: علاقتي توطدت معهم

هزة قوية ضربت المدينة بأكملها.. صوت انفجار مدوي سمع في كل الأرجاء، المبنى تضرر جراء الانفجار، تحطمت الحوائط الدخلية بشدة، الزجاج متناثر في كل مكان، المرضى يصرخون من الخوف ومن الركام الذي غطى أجسادهم، لتهرول الممرضة الشابة تنقذ الرضع من الموت، في موقف زادها صلابة عمليا وإنسانيا، في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

عام مضى لم تنس فيها الممرضة اللبنانية باميلا زينون، التجربة التي عاشتها، في انفجار مرفأ بيروت، بعدما تدمر المستشفى التي تعمل بها إثر الحادث، وأنقذت الأطفال الرضع من الموت المحقق، لتظل صورتها وهي تحمل الأطفال أكثر ما يذكر بذلك الحادث.

سنة مرت على الحادث ولا زالت تسمع «باميلا» صوت الانفجار المدوي، وتشعر بالهزة الشديدة التي تسببت في تحطم حائط وأسقف مستشفى القديس جاورجيوس أو كما يطلق عليها مستشفى الرومي، التي تعمل بها، فتلك التجربة من أصعب ما مر عليها «معتقدش أن ممكن يعدي عليا حاجة أصعب من كده».

خلال العام الذي مر على أصعب حادث في تاريخ بيروت، لم يحدث الكثير من التغيرات بالنسبة للممرضة العشرينية، فتوطدت علاقتها بالرضع الثلاثة التي أنقذتهم، حيث عبر لها أسرهم عن جزيل الشكر، وأصبحوا على تواصل معهم، فترى الأطفال من خلال تبادل الزيارات أو في المستشفى حين يأتون لإجراء فحوصات طبية.

كذلك المستشفى لم يعد للعمل بكامل طاقته، فرغم أنه تم إعادة العمل بعد ما يقرب من 22 يوما، إلا أنه ما زالت بعض أجزاء من المستشفى تضررت جراء الانفجار الذي وقع في العام الماضي، «كان لابد أننا نرجع تاني عشان الشعب اللبناني محتاج للمستشفى، وليس لهم ذنب في توقف العمل بها»، لذا قررت إدارة المستشفى عودة العمل بها والعمل على إصلاح الأماكن المتضررة.

ذلك الحادث لم يقتصر فقط على تضرر المستشفى التي تعمل بها «باميلا»، بل كادت تفقد فيه أعز صديقاتها والتي تعمل معها بالطابق نفسه في المستشفى، إذ كانت قريبة من مكان الانفجار، وتعرضت لإصابات شديدة أجرت على إثرها عملية جراحية، لكن تحسنت حالتها الصحية وعادت لعملها مرة أخرى قبل أشهر قليلة.